Депутаты переживают за скорую помощь: «У них ничего, кроме клизмы и скипидара!»

У бригад скорой помощи, которые приезжают на вызовы свердловчан, зачастую не хватает необходимых медикаментов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на это обратили внимание бывший депутат заксо Галина Артемьева и действующий – Владимир Радаев, который образно заявил, что у фельдшеров в чемоданчике – «только клизма и скипидар». Аргументы минздрава о развитии санавиации в области он не принял: «Что вы вертолетами спекулируете, если у нас люди мрут, причем даже врачи». Депутаты обратили внимание, что расходы на скорую помощь сокращаются каждый год.

Министр финансов Галина Кулаченко, вопреки обыкновению, с депутатами согласилась и пояснила, что проблема – не в областном правительстве, а в программе, утвержденной Федеральным фондом ОМС. «ФОМС так сформировал программу, что рост расходов на скорую медицинскую помощь не покрывает даже размер инфляции. Вопрос работы с ФОМС открыт. Мы туда очень большой объем средств закладываем, и, конечно, видеть эти перекосы странно – то первичка, то скорая помощь», – заявила Кулаченко. Отметим, что представителей ТФОМС на заседании не было.

Галина Артемьева заметила и еще одну странность – отсутствие на заседании рабочей группы по здравоохранению министра Андрея Цветкова. Она заявила, что участвует в согласительных процедурах по бюджету с 2004 года, и всегда видит, кто из министров за свое направление «болеет душой» (среди таких «ударников производства» она назвала главу минЖКХ Николая Смирнова и главу минтранса Василия Старкова), а кто – не очень. «В последние годы в нашем здравоохранении очень многое было разрушено, наше здравоохранение больно, его надо лечить. Поэтому мне бы хотелось, чтобы на заключительное заседание согласительной комиссии был приглашен сам министр», – предложила она.

Другие депутаты согласились, что хотели бы видеться с главой минздрава почаще.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.11.19

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