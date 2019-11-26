ГИБДД: 60% светофоров в Екатеринбурге морально устарели

Госавтоинспекция раскритиковала работу мэрии Екатеринбурга по обновлению светофоров на перекрестках.

Как сообщил сегодня в гордуме главный госинспектор безопасности дорожного движения Вадим Буйдалин, по итогам 10 месяцев 2019 года количество ДТП в Екатеринбурге увеличилось на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом случилось свыше 180 аварий с наездом на пешеходов. По мнению ГИБДД, слабым местом благоустройства улично-дорожной сети являются светофоры – около 60% из них морально устарели. Во время дождя эти аппараты часто выходят из строя, что провоцирует заторы на дорогах и аварии.

Глава транспортного комитета Игорь Ощепков не согласился с доводами инспектора. Он заявил, что только одно из зарегистрированных ДТП случилось из-за неисправного светофора. Также, по его словам, аварийные бригады оперативно выезжают на сигналы о неработающих светофорах и быстро устраняют неполадки. «Нет такого, чтобы светофор не работал 3-4 часа», – заявил чиновник.

Он отметил, что администрация ежегодно устанавливает новые светофоры – в 2019 году заменили 40 аппаратов, в 2020 году планирует оборудовать 55 светофоров на 50 перекрестках.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.11.19

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