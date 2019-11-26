В Каменске-Уральском закрыли две группы в детсаду из-за несвежих рыбных котлет

В детсадах Каменска-Уральского массовое отравление – надзорные органы сообщают о трех случаях в одном садике, но родители уверяют, что недомогание у куда большего числа детей, причем из разных учреждений.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, организована проверка в МБДОУ «Детский сад № 79». Родители троих детей, 2013 и 2016 годов рождения, обратились в больницу с симптомами отравления, по предварительным данным, причиной могли стать рыбные котлеты. Прокуратура и Роспотребнадзор занимаются проверкой. В садики отобраны пробы воды, продуктов питания, обследуется персонал. На карантин закрыты две группы.

О первых случаях стало известно в пятницу. Между тем, как сообщает ku66.ru, с жалобами на симптомы отравления в тот день пожаловались родители 11 малышей. Сегодня же стало известно, что заболели малыши садиков № 10 и 96, их кормили рыбным супом. «У меня у ребенка седьмую группу закрыли с пятницы, однако после этого несколько детей стало рвать. Часть детей повезли в больницу, кого-то промыли и отпустили домой. Кто-то лежит в больнице» – рассказал каменскому СМИ Сергей, отец трехлетнего ребенка из 96 садика.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 26.11.19

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