Ученики новой школы в Екатеринбурге с середины ноября не могут попасть в классы

Ученики школы № 1 в Екатеринбурге, которая совсем недавно была открыта после масштабной реконструкции, не могут попасть в классы на занятия с середины ноября. Тогда на Верх-Исетском бульваре произошла авария на сетях Водоканала. Об этом сообщили «Новому Дню» в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга. Сейчас все дети занимаются дома – уроки проходят дистанционно до тех пор, пока в школе не будет восстановлено холодное водоснабжение.

Между тем, как пояснили агентству в пресс-службе Водоканала, авария действительно была – 20 ноября, но уже 21 ноября ее последствия устранили, да и ситуация в школе не связана с этим прорывом. Дело в том, что из-за масштабной модернизации сетей в том районе образовательное учреждение и другие объекты перевели на временные сети. Сейчас работы завершились, нужно всех перевести обратно – на модернизированный водовод, в том числе школу. Однако в случае с соцобъектами требуется убедиться в безопасности воды. Для этого после дезинфекции труб отбирают пробы и проводят лабораторные исследования, которые займут три дня. «Пробы отберут или сегодня вечером, или завтра утром», – уточнили в МУП «Водоканал».

После этого холодное водоснабжение будет считаться восстановленным в полном объеме, и ученики школы № 1 смогут вернуться за парты.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 26.11.19

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