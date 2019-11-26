В мэрии Екатеринбурга пожаловались на вандалов, которые крадут солнечные батареи с пешеходных переходов

Инспекторы ГИБДД недовольны тем, как администрация Екатеринбурга организовала освещение на Сибирском тракте вблизи остановок общественного транспорта. Сейчас там используются фонари с солнечными панелями, которые часто выходят из строя. Из-за этого на нерегулируемых пешеходных переходах произошел всплеск аварийности – только за 2019 год случилось шесть наездов на людей, которые переходили дорогу в темное время суток.

Как сообщил сегодня на заседании думы главный инспектор безопасности дорожного движения по Екатеринбургу Вадим Буйдалин, ГИБДД выдало шесть предписаний в адрес городской администрации с требованием установить уличное освещение на Сибирском тракте. Но мэрия предпочитает оспаривать их в судах, а не устранять нарушения.

Глава транспортного комитета Юрий Ощепков пояснил, что на этом участке нет электросетей, поэтому сейчас там можно установить только солнечные батареи. Однако полноценному освещению пешеходников мешают и большое количество деревьев на Сибирском тракте, и местные вандалы. Чиновник пожаловался, что каждые два-три месяца приходится обновлять оборудование, потому что хулиганы крадут солнечные панели. «У нас уже было два заявления в полицию. Ответов до сих пор не получили», – отметил Ощепков.

По его словам, решением проблемы может стать включение аварийного участка на Сибирском тракте в муниципальную программу уличного освещения. Предварительная договоренность об этом с комитетом по благоустройству достигнута. Именно поэтому сейчас администрация оспаривает предписания ГИБДД в судах – все дело в сроках установки нового освещения, заявил глава транспортного комитета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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