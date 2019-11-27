В ближайшую пятницу в микрорайоне Академический откроется каток

Уже в эту пятницу, 29 ноября, на акватории пруда в Преображенском парке в микрорайоне Академическом откроется каток.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского района Екатеринбурга, открыть каток раньше не позволяли погода и правила безопасности – толщина льда должна достичь необходимых 20 сантиметров, чтобы выдержать предстоящую нагрузку.

В настоящее время на будущем катке заливают и выравнивают лед, освещают территорию. Уже готов большой круг для катания взрослых, а скоро появится маленький – для детей.

По планам организаторов, здесь будет открыт прокат коньков, но за символическую плату в главном парке Академического можно будет покататься и на своих.

В день открытия катка организаторы обещают бесплатный выход на лед для всех желающих, конкурсы и анимационную программу для детей.

Екатеринбург. Другие новости 27.11.19

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