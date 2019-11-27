В Солнечном построили две новые улицы

В жилом районе Солнечном заканчивается строительство одних новых улиц и начинается разработка проектов других.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, в конце прошлого года в Солнечном были введены в эксплуатацию участок улицы Чемпионов от улицы Городской до Золотистого бульвара и участок Золотистого бульвара от улицы Чемпионов до проезда II. Разрешение на ввод остальных участков улицы Чемпионов будет получено до конца 2019 года. На сегодня все строительно-монтажные работы завершены.

Протяженность улицы Чемпионов – 1 тысяча 252 метра, ширина проезжей части 15 метров. Длина Золотистого бульвара – 756 метров, ширина проезжей части – 8 метров. А вот улица № 3 еще не имеет своего названия, она простирается на 316 метров от улицы Чемпионов до Счастливой.

Сейчас заканчиваются работы по строительству нескольких улиц и начата разработка проектной документации на реконструкцию улиц 2-й Новосибирской и Лучистой со строительством трамвайной линии от трамвайного кольца на улице Окружной. Магистрали должны улучшить транспортную доступность микрорайона.

Улицу № 11, пока тоже безымянную, более 303 метров длиной, построили по поручению правительства Свердловской области для обслуживания «Ледовой арены Авто». В мае 2019 года был заключен муниципальный контракт на строительство объекта, а на сегодня все строительно-монтажные работы уже завершены. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца 2019 года, передача его в муниципальную собственность произойдет в 2020 году.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.11.19

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