В Екатеринбурге алиментщика арестовали после жалобы мигрантов

В Екатеринбурге приставы отыскали алиментщика после того, как на него пожаловались мигранты. Мужчина решил выгнать иностранцев из квартиры, которую они у него сняли.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области, житель Екатеринбурга задолжал по алиментам на двоих детей около 800 тысяч рублей, он не помогал детям более двух лет. От приставов он скрывался, но его нашли по объявлению о сдаче квартиры. По месту регистрации мужчина не проживал, приставов встретили мигранты и пожаловались: хозяин просит съехать, ищет новых жильцов, и показали объявление «Сдам квартиру на длительный срок семье».

Судебный пристав-исполнитель Верх-Исетского районного отдела позвонил по объявлению и договорился об осмотре жилья. На месте на алиментщика составили протокол со статьей 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». После судебного заседания мужчину арестовали на 10 суток. Если после административного ареста он не начнет гасить долг, его будут судить по 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Екатеринбург, служба информации

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