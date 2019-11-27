Хирурга будут судить за взятку от призывника, не желавшего служить в армии

Хирург городской больницы Каменска-Уральского пойдет под суд за получение взятки в значительном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, по версии следствия, врач-хирург городской больницы был прикомандирован в качестве эксперта в призывную комиссию местного военкомата и имел право ставить диагнозы, дающие призывникам право на отсрочку от воинской службы.

За 100 тысяч рублей хирург обещал одному из призывников достать документы, подтверждающие, что он не годен для прохождения военной службы.

При передаче части взятки в размере 50 тысяч рублей 2 августа 2019 года врач был задержан сотрудниками отдела УФСБ РФ по Свердловской области. Свою вину он признал полностью.

Уголовное дело направлено в Синарский районный суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 27.11.19

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