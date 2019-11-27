В Екатеринбурге задержали крупную партию контрабандных сигарет «Космос» (ФОТО)

Сотрудники УФСБ России по Свердловской области и их коллеги из управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД по Екатеринбургу перехватили крупную партию контрафактных сигарет.

Как сообщили РИА «Новый День» в свердловском УФСБ, 3500 пачек сигарет «Ту-154», «Столичные», «Космос» были изъяты в Екатеринбурге при погрузке в грузовую «газель».

В ходе спецоперации задержаны уроженцы одной из стран СНГ. По предварительным данным, ущерб бюджету Российской Федерации составил более 1 млн рублей.

Контрафактный табак изъят из обращения и передан на хранение в УМВД России по Екатеринбургу. По факту выявленных нарушений проводится проверка.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.11.19

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