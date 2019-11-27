Завтра американские дипломаты не выйдут на работу

28 ноября, в последний четверг ноября, в Соединенных Штатах Америки отмечается День благодарения. Это праздник, с помощью которого люди выражают благодарность за обильный урожай. Он существует практически в каждой культуре мира.

Американский День благодарения – это день традиционной встречи всей семьи. Даже если родственники живут достаточно далеко друг от друга, в этот день они собираются в доме старшего члена семьи и посвящают вечер общению друг с другом. Различные гражданские и благотворительные организации в этот день предлагают традиционную пищу всем нуждающимся, в особенности бездомным. Символом этого праздника стала запеченная индейка.

Как сообщили РИА «Новый День» в генеральном консульстве США в Екатеринбурге, завтра у всех сотрудников дипмиссии выходной, который все намерены провести в семейном кругу. Ближайшее торжество, которое дипломаты отметят публично, – Рождественский праздник в Ельцин-центре, который пройдет 15 декабря 2019 года.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 27.11.19

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