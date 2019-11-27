В Екатеринбурге задержан разбойник, ограбивший человека с помощью палки (ФОТО)

В Екатеринбурге был задержан 27-летний безработный уроженец одной из республик ближнего зарубежья, которого подозревают в разбойном нападении на человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД, преступление было совершено ночью 8 августа около двух часов ночи по адресу: Большакова, 147. Злоумышленник, используя в качестве подручного средства палку, отобрал у пострадавшего 4200 рублей и ценные вещи на сумму 57 тыс. рублей, после чего скрылся. Затем со слов потерпевшего был составлен фоторобот обидчика, и 25 ноября его задержали. Задержанный рассказал, что он заметил прохожего, который показался ему пьяным, и решил этим воспользоваться: пошел за ним и напал в укромном месте. Подозреваемый признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК Российской Федерации «Разбой». Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы. До решения суда задержанный помещен под стражу. Сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

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