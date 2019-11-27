Первоуральцы не хотят умирать и пишут письмо Куйвашеву

Первоуральцы больше не хотят умирать от сердечно-сосудистых заболеваний. Этому вопросу была посвящена встреча в общественной палате Западного управленческого округа.

«Я напомню, что на первом месте среди причин смертности в Первоуральске стоят сердечно-сосудистые заболевания. Инфаркт миокарда – самое опасное из них. Чтобы человека спасти, нужно в течение часа – максимум полутора провести ангиопластику – то есть вытащить тромб из сосуда. И главным методом лечения является чрезкожное коронарное вмешательство – это когда с помощью ангиографа мы этот сосуд прочищаем», – цитирует выступившего на заседании ОП заведующего кардиологическим отделением городской больницы Вадима Кучумова издание «Шайтанка.ру».

«Позиция министерства [здравоохранения] такова – в ближайшие два года мы ангиограф не получим, – рассказал Владимир Кириллов, председатель Общественной палаты. – Это информация из области». Достоверность этих данных подтвердил и присутствовавший на заседании представитель министерства здравоохранения.

«Можно много приводить статистику, оперировать цифрами – столько-то километров туда, столько-то оттуда. Мы формально прикреплены к Екатеринбургу. Но! Ни один пациент до Екатеринбурга в первый час не доедет. Особенно если пациент тяжелый – с сердечной недостаточностью, многие просто нетранспортабельны. То есть тяжелые больные фактически лишены этой помощи. Что у нас есть сейчас? Прекрасное здание, подготовленное помещение операционной, специалисты, прошедшие обучение для работы на ангиографе. Но у нас нет ангиографа. Три года обещаний – воз и ныне там. Спрошу еще пафоснее, сколько человек должны умереть, чтобы стало понятно: хватит считать километры, хватит формальных подходов, просто услышьте, что территория нуждается в ангиографе. Первоуральск – 150 тысяч населения, плюс агломерация Ревда-Дегтярск. Представляете, скольким людям мы можем помочь? Сейчас все гонятся за статистикой, за цифрами – столько-то стентирований сделано. А сделать его можно и через сутки после начала инфаркта, только толку от этого будет 10 процентов. А если сделать в первый час, имея ангиограф, – эффективность выше 90 процентов», – цитирует Владимира Кириллова «Шайтанка.ру». По его словам, предложение министерства здравоохранения подождать ангиограф еще два года жителей города не устраивает. По этому поводу будет составлено официальное обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Екатеринбург, Елена Васильева

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