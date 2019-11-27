На Урале установят 50 проекционных пешеходных переходов

На трассах Свердловской области в следующем году установят 50 пешеходных переходов, которые в темное время суток проецируются на дорогу. Пока такая новинка есть только близ Полевского. Это должно сделать дороги более безопасными. Загвоздка в том, что пока у властей нет понимания, как защитить их от вандалов или в случае нештатных ситуаций, когда они могут выйти из строя.

Проекционные пешеходные переходы – это установки, которые с помощью цветных светодиодных фильтров высвечивают на дорогу «зебру». В отличие от краски проекцию отлично видно и сквозь грязь, и на снегу, и она не исчезает через пару месяцев после нанесения. Днем же переход выглядит как традиционный, нарисованный на асфальте. Как рассказал сегодня на пресс-конференции министр транспорта Свердловской области Василий Старков, власти пытаются снизить смертность на дорогах, улучшая пешеходные переходы. Первый на Урале проекционный переходник на Полевском тракте хорошо себя показал, теперь в планах установка еще 50 таких же объектов. «Я не готов сейчас назвать места установки всех 50. Это будет, например, Режевское направление, дорога к Новосвердловской ТЭЦ», – отметил он.

В Екатеринбурге, как и в других городах области, периодически из строя выходят светофоры – питающиеся от электричества ломаются из-за дождей, а солнечные батареи крадут вандалы. Корреспондент «Нового Дня» поинтересовался, как от подобных проблем будут защищать проекционные «зебры».

«Мы пытаемся донести, что существует ответственность каждого за безопасность дорожного движения. Если не работает проекционная разметка, если отсутствует разметка пластиковая – правила дорожного движения прописывают, как должен вести себя пешеход на переходе. Мы должны останавливать тех, кто переходит неправильно, кто нарушает. Будем обеспечивать полную работоспособность [проекционных переходов] и соответствие всем нормативам и стандартам, но ответственность каждого должна присутствовать. Соблюдайте безопасность дорожного движения самостоятельно и останавливайте тех, кто неосмотрительно правила дорожного движения нарушает», – прокомментировал министр.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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