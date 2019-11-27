ЕВРАЗ подарил нижнетагильскому музею-заповеднику автомобиль, открыл сквер у театра драмы и новые лаборатории для студентов

Компания ЕВРАЗ обеспечила транспортом Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», об этом РИА «Новый День» рассказали на ЕВРАЗ НТМК.

По информации сотрудников комбината, накануне управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев передал ключи от новой «газели» руководителю музея Эльвире Меркушевой. На приобретение автомобиля ЕВРАЗ направил 1,5 миллиона рублей. Это грузопассажирская «газель» с цельнометаллическим кузовом, которая поможет сотрудникам перевозить экспонаты между 12 филиалами музея в разных районах Нижнего Тагила и совершать этнографические поездки.

«Нижнетагильский музей-заповедник, уникальные экспонаты которого хранят память об истории нашего города, развитии промышленности и культуры, известен во всей России. Пусть новая машина служит вам долго», – отметил Алексей Кушнарев.

«ЕВРАЗ понимает проблемы музея и всегда поддерживает важные инициативы», – в свою очередь подчеркнул глава администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Полученный автомобиль позволит нам не только решать текущие задачи, но и выезжать в этнографические экспедиции по Уралу для расширения экспозиции, что сделает наш музей еще интереснее, – уверена Эльвира Меркушева. – Спасибо за замечательный подарок!»

Стоит отметить, что за последние дни это уже третья благотворительная акция ЕВРАЗа, направленная на развитие Нижнего Тагила.

Так, в конце прошлой недели был открыт Артистический сквер за Нижнетагильским драматическим театром. На создание сквера ЕВРАЗ направил 500 тысяч рублей.

В артистическом сквере оборудованы качели, скамья, часы, и столик с креслами. Сквер создан по проекту театрального художника Надежды Осиповой. Тагильчанам она известна по оформлению спектаклей «Деревья умирают стоя» и «Тартюф» в местном театре драмы.

Драмтеатр с открытия сквера запускает акцию: фото в сквере нужно разместить в соцсетях с хештегами #артистический_сквер, #ЕВРАЗ, #НДТ и театр будет репостить их в свою официальную группу. Автор фотографии, набравшей больше всех лайков, получит пригласительный билет на первую премьеру 2020 года. Итоги подведут 1 февраля.

Стоит также отметить, что сквер был создан в рамках грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». В уральских городах присутствия ЕВРАЗа – Нижнем Тагиле и Качканаре на конкурс поступило 133 проекта. Победителей, которые получат грант, объявят в середине декабря. Бюджет конкурса – 6,5 миллиона рублей.

Также в ноябре при поддержке компании в двух учебных заведениях города были оборудованы новые учебные лаборатории. На эти цели было направлено 8 миллионов рублей.

В частности, в Нижнетагильском технологическом институте, филиале Уральского Федерального университета, заработало студенческое конструкторское бюро. Его оборудовали современной проекционной техникой, графическими станциями, плоттером, тремя 3D-принтерами, ручным 3D-сканером, камерой со сменной оптикой.

Новое оборудование улучшило процесс обучения, сделало его более интересным и эффективным. Сейчас студенты института смогут приобрести навыки выполнения конструкторских работ с использованием автоматизированных систем подготовки чертежно-графической документации.

В Нижнетагильском горно-металлургическом колледже открылись сразу две учебные лаборатории: «Обработка металлов давлением» и «Технология производства стали и оборудование металлургических цехов». Обе оснащены современными компьютерами, аппаратно-программными тренажерными комплексами, на которых можно изучить технологию прокатки металла в прокатной клети, смоделировать выплавку стали в конвертере и ее обработку на машине непрерывного литья заготовок. Для разработки учебного оборудования привлекали экспертов ЕВРАЗ НТМК. Тренажеры с точностью повторяют механизмы управления и технологию производства.

В ближайшее время в колледже планируется открыть сварочную мастерскую по стандартам WorldSkills, приобрести оборудование для кабинет-лаборатории «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования». Ранее при поддержке ЕВРАЗа здесь было установлено современное оборудование в кабинетах электротехники, инженерной графики, робототехники, открыты слесарные, сварочные и электромонтажные мастерские, лаборатории.

«ЕВРАЗ много лет помогает подшефным учебным заведениям, – подчеркнул Алексей Кушнарев. – Нам нужны энергичные и грамотные молодые инженеры, способные решать нестандартные производственные задачи. Это позволит предприятиям развиваться и повышать эффективность».

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 27.11.19

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