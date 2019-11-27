Екатеринбургские школы перейдут на пятидневку в 2021 году

Осенью 2020 года начальные школы Екатеринбурга перейдут на пятидневную учебную неделю, а через год свободная от уроков суббота появится во всех городских школах. Об этом сообщила сегодня в думе глава департамента образования Екатерина Сибирцева. Депутаты одобрили это решение.

Напомним, ввести пятидневку в школах изначально предложил спикер думы Игорь Володин. После этого в мэрии была созвана рабочая группа, куда вошли несколько директоров школ, чтобы обсудить нюансы перехода.

«Мы считаем возможным перевести все школы на пятидневную неделю поэтапно. Сначала – начальные классы гимназий и лицеев с углубленным изучением предметов. Это всего 30 учебных заведений в городе, так как остальные начальные школы уже работают в пятидневном режиме. Весной 2020 года департамент направит служебную записку после согласования с Роспотребнадзором и Рособрнадзором. Переход всех школ состоится, возможно, в 2021 году, так как необходим подготовительный период», – отметила Екатерина Сибирцева.

По ее словам, школы с пятидневкой смогут выполнить государственный образовательный стандарт, но суббота все равно останется рабочим днем для педагогов с сохранением зарплаты. В этот день учителя могут проводить дополнительные занятия с неуспевающими учениками или заниматься внеклассной работой.

«Варианты перехода департамент разработает. Но надо понимать, что есть школы с углубленным изучением предметов, где уже максимальное количество учебных часов по СанПиН. Там с введением пятидневки могут возникнуть трудности, особенно в старших классах. Поэтому вопрос будет решаться в школах индивидуально», – подчеркнула чиновница.

Депутаты отметили еще одну возможную проблему – освободившиеся от учебы подростки будут праздно шататься в торговых центрах – и предложили чем-нибудь занять досуг школьников.

Екатерина Сибирцева отметила, что в Москве и Санкт-Петербурге есть проекты «Суббота школьника», которые дают возможность детям посещать выставки, музеи и концерты. Но в Екатеринбурге реализовать такую концепцию сложно, так как бюджетные затраты на школьников несоизмеримо меньше, чем в обеих столицах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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