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Среда, 27 ноября 2019, 13:41 мск

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«Уралсевергаз» начал прямые поставки газа индивидуальным потребителям

АО «Уралсевергаз» начало прямые поставки газа физическим лицам городского округа Лесной (Свердловская область). Голубое топливо начали получать 358 домов частного сектора, а также около 15 тыс. абонентов – жителей многоквартирных домов.

Заключение прямых договоров с населением на Урале позволяет компании динамично реагировать на меняющиеся потребности рынка. Кроме того, поставки без посредников позволяют повышать качество и оперативность предоставления услуг.

«Уралсевергаз» также внедряет современные технологии для повышения объективности учета газа и доступности данных для населения. Потребителям предоставляется защищенный паролем доступ к личному кабинету на корпоративном портале АО «Уралсевергаз», где отражаются данные об объемах и параметрах потребляемого газа.

В рамках реализации программы «Совершенствование учета и регулирования поставок природного газа потребителям Свердловской области» на узлах учета потребителей, занимающихся теплоснабжением населения, устанавливается оборудование системы телеметрии, а также реконструируются сами узлы и формируется система мониторинга поставок газа.

В настоящее время автоматическая система коммерческого учета газа уже внедрена на 75% предприятий жилищно-коммунального комплекса Свердловской области. В следующем году система появится в Лесном, анонсировали в компании.

Справка РИА «Новый День». АО «Уралсевергаз» – ключевой поставщик природного газа НК «Роснефть» в Свердловской области предприятиям бюджетной сферы, ЖКХ и населению региона. Ежегодно «Уралсевергаз» поставляет в адрес потребителей – теплоснабжающих организаций и объектов социальной сферы не менее 3 миллиардов кубометров природного газа. Предприятие активно участвует в социально-экономическом развитии Среднего Урала.

Екатеринбург, Елена Васильева

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