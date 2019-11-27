В Первоуральске у проходной завода в ДТП погибла женщина (ФОТО)

В Первоуральске случилось смертельное ДТП, один человек погиб, другой – госпитализирован. Трагедия произошла в 7:35 у проходной завода «Уралтрубпром».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, две женщины вышли утром из автобуса и, не дойдя до пешеходного перехода, начали переходить дорогу наискосок. В это время на них наехала «Тойота Королла». В результате одна женщина погибла, другая получила ранения и была доставлена в городскую больницу № 1 Первоуральска.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что 59-летний водитель за 11 лет водительского стажа к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. По факту аварии идет проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия, а также проведены необходимые экспертизы.

Екатеринбург, Елена Васильева

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