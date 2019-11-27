Депутаты пожаловались на перегрузку школьников домашними заданиями

Екатеринбургские депутаты попросили директоров городских школ повлиять на учителей-предметников и прекратить задавать детям огромные домашние задания, которые школьникам приходится делать в выходные дни.

«Я понимаю, что нужно выполнить учебный план. Но нужно, чтобы и дети вышли из школы здоровыми», – заявила сегодня на заседании комиссии по образованию ЕГД Елена Дерягина, которая по совместительству работает директором Дома детского творчества в Ленинском районе.

Ее поддержала коллега Галина Арбузова, директор школы № 67. «Этот вопрос поднимался на многих педсоветах, в том числе и в моей школе. Действительно, ряд учителей грешат этим. Что-то не успели пройти по программе, отправляют детей доделывать дома», – заявила она.

Начальник департамента образования Екатерина Сибирцева пояснила, что существуют нормы домашнего задания для школьников, которые регламентируют СанПиН. За этим должны следить замдиректора по воспитательной работе в школах. Если нормы превышены, в департамент образования нужно направить обращение, и тогда пройдет проверка.

«Я согласна с вами, что дети не должны быть перегружены. Их нужно активно вовлекать в учебный процесс на уроке, а не задавать на дом», – отметила Сибирцева.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 27.11.19

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