«Из аэропорта люди будут в два раза дороже заказывать машины», – таксисты о закрытии стихийной парковки возле Кольцово (ФОТО, ВИДЕО)

Аэропорт Кольцово избавляется от стихийной парковки таксистов. Вдоль улицы Бахчиванджи от отеля «Анджело» до грузового терминала ведутся работы по установке дорожных ограждений – автомобилисты используют здесь обочину в качестве стоянки.

Стоянку такси блокируют забором

«Данное мероприятие призвано упорядочить движение на данном участке улицы, повысить безопасность движения транспортных средств, в том числе облегчить проезд топливозаправочных автомобилей с баз ТЗК на территорию аэропорта», – рассказали в пресс-службе Кольцово.

Представитель подрядчика рассказал «Новому Дню», что ограждение хотят установить до конца недели. Его длина составит около 750 метров. Тем временем таксисты в замешательстве, так как им больше негде ожидать пассажиров, которые собираются ехать из аэропорта.

«В других зонах «Яндекс» не дает заказы. Есть определенная карта, где действуют заказы. Если ты находишься за пределами этой зоны, то заказы из аэропорта тебе не приходят», – объясняет таксист Андрей Онацкий.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 27.11.19

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