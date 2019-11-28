Возле старинного кладбища в Екатеринбурге автомобиль врезался в трамвай (ФОТО)

Сегодня около девяти часов утра на улице Гагарина в Екатеринбурге, прямо у стены Михайловского кладбища, легковой автомобиль столкнулся с трамваем.

Как сообщают пользователи паблика «Инцидент. Екатеринбург», вся передняя часть легковушки разбита. На место аварии прибыла машина реанимации.

В пресс-службе городской ГИБДД пока получить комментарий не удалось – телефон не отвечает.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.11.19

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