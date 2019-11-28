Карьеры на севере области одевают в «рубашки», чтобы оградить природу от негативного воздействия (ФОТО)

На севере Свердловской области продолжается широкомасштабная природоохранная программа, которую проводит УГМК. Одна из глобальных ее частей связана с Шемурским месторождением, которое уже не функционирует.

Как рассказал директор Северного медно-цинкового рудника ОАО «Святогор» Александр Хватов, за последний год была проведена масштабная работа в рамках горно-технического этапа рекультивации отвалов № 1 и № 2. «Откосы ярусов отвалов привели в безопасное состояние для проведения работ по укрытию тела отвала изолирующими материалами – бентонитовыми матами, которые препятствуют попаданию осадков и негативному воздействию на окружающую среду. В этом году мы провели работы на площади 65 тысяч квадратных метров, а в следующем году продолжим, и уже планируем укрыть 180 тысяч квадратных метров изоляционными материалами», – сообщил он.

На самом карьере также проводится рекультивация нарушенных земель. В теплые периоды – с мая по октябрь в 2018 и 2019 годах – специалисты провели работы по экранированию уступов, чтобы исключить негативное воздействие кислых карьерных вод на окружающую среду. «Сначала мы подготовили дно карьера методом выравнивания и уплотнения, чтобы уложить геомембрану толщиной 3 мм с напуском на борта карьера, потом очистили борта карьера, промыли их под давлением. В глубокие трещины закачали материал, чтобы вода не поступала. Затем нанесли слой торкет-бетона, на него закрепили базальтовую сетку, потом второй слой торкет-бетона, а после покрыли всю площадь гидроизоляционным материалом – полимочевиной, стойкой к ударам и разрывам. Постепенно весь карьер мы оденем в специальную рубашку», – отметил Хватов.

Также институт «Уралгипроруда» разработал проект локализации и нейтрализации фильтрационных вод от отработанных объектов Шемурского месторождения, к реализации которого «Святогор» уже приступил. Специалисты смонтировали на очистных сооружениях оборудование реагентного хозяйства и узла обезвоживания осадка.

Природоохранная программа распространяется и на объекты Ново-Шемурского месторождения, где почти полтора года назад очистные сооружения карьерных и подотвальных вод. Их нейтрализуют от железа, меди, цинка в два этапа с помощью применения специальных реагентов и доочистки в четырехсекционных водоемах уже с помощью растительности – камыша, тростника и рогоза. Полученный после всех этапов осадок отправляется дальше – для переработки в металлургическое производство «Святогора». Объем очистки сточных вод при этом увеличивается, сейчас специалисты разрабатывают проект реконструкции Ново-Шемурских очистных сооружений, чтобы производительность выросла до 450 кубометров в час. По предварительным оценкам, стоимость строительства составит больше миллиарда рублей.

Кроме того, год назад в Ивделе открылся после реконструкции городской водозабор №2. Работы тоже проводил «Святогор», но эксплуатирует комплекс МУП «Тепловодоснабжение». О нем рассказал инженер по производству предприятия Генрих Петерс. «После постройки второго водозабора вода в городе стала чище, жители увидели это – ни цветности, ни мутности. Это доказывают и лабораторные исследования», – сказал он, уточнив, что качество водоподачи изменилось в лучшую сторону примерно для девяти тысяч человек.

Автоматика показывает уровень чистой воды в резервуарах и фиксирует параметры подачи воды в город. «Если давление падает, насосы начинают активнее работать автоматически, чтобы уровень вырос. А раньше чуть не педали приходилось крутить», – пошутил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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