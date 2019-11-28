В центре Екатеринбурга встали трамваи (ФОТО)

В центре Екатеринбурга встали трамваи, идущие, в частности, со стороны ВИЗа к площади 1905 года.

Как сообщил РИА «Новый День» горожанин Максим, пассажиры трамвая № 18 говорят, что в идущем впереди вагоне обнаружена бесхозная сумка. Движение трамваев остановлено, по неофициальным данным, вызвали минеров. Пассажирам разрешили выйти на улицу.

Оперативно получить комментарий в УФСБ по Свердловской области не удалось.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.11.19

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