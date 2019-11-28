Содержание городской думы обойдется Екатеринбургу в 191 миллион рублей

Депутаты бюджетной комиссии предварительно утвердили расходы на содержание городской думы в 2020 году. Общие затраты на деятельность представительного органа власти составят 191 миллион 153 тысячи рублей – это примерно на 16 миллионов больше, чем в прошлом году.

Как сообщила и.о. начальника департамента финансов Ольга Сысолятина, большая часть расходов запланирована на работу аппарата думы – это 158,5 миллионов рублей. Из этой суммы 121 миллион уходит на оплату труда муниципальных служащих и помощников депутатов.

На содержание депутатов из бюджета выделяется 29,3 миллиона рублей. В основном это деньги на компенсацию расходов по депутатской деятельности, еще 4,4 миллиона идут на выплату зарплаты трем депутатам, которые работают на постоянной основе.

Расходы на председателя думы Игоря Володина в 2020 году составят 3,3 миллиона рублей. Из этой суммы 2,5 миллиона – годовая зарплата спикера.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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