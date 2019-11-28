Куйвашев захотел узнать, где и почем покупают еду для свердловских школьников

Губернатор Евгений Куйвашев обратил пристальное внимание на вопрос питания учеников свердловских школ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День» с заседания областного правительства, губернатор дал поручение министру АПК и продовольствия региона Дмитрию Дегтярёву проанализировать, где, у кого и по каким ценам закупаются для образовательных учреждений продукты питания и инвентарь для пищеблоков. Доклад министр должен предоставить губернатору не позднее конца декабря.

Добавим, в кулуарах власти уже некоторое время ходят слухи о создании в регионе единого поставщика школьного питания. Объём заказов министерство образования оценивает примерно в 18 млрд рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.11.19

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