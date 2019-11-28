На Урале ВИЧ-инфекцией заражено 1,5% населения

В Свердловской области заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 13% – последний раз этот показатель рос в 2015 году. Сейчас в регионе показатель пораженности составляет 1,5%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Напомним, около трех лет назад эксперты областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом сообщили о том, что 1,5% населения региона имеют положительный ВИЧ-статус с ВИЧ-положительным статусом, однако чтобы получить реальную картину, цифру нужно удвоить. Эксперты тогда же заявили, что Свердловская область занимает первое место по числу выявленных случаев ВИЧ-инфекции. Позднее утверждение о лидерстве Урала в этой статистике было опровергнуто, однако за Екатеринбургом закрепилась тревожная слава. Годом позднее рэпер Гнойный, выступая здесь с концертом, заявил: «Рад оказаться в столице СПИДа, наконец-то».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.11.19

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