На Урале сельский юрист обманом перевела в собственность муниципальную землю на 2 миллиона рублей

Белоярский районный суд рассмотрит уголовное дело против жительницы села Большебрусянское, которая занималась оформлением в собственность земельных участков. По версии следствия, 37-летняя женщина в 2016 году с помощью подложных выписок захватила муниципальную землю, причинив ущерб бюджету Белоярского округа на сумму более 2 миллионов рублей. Теперь она обвиняется в крупном мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, у обвиняемой есть высшее юридическое образование, и ей было известно, что возможно провести упрощенную регистрацию права собственности участка, если он находился в пользовании гражданина до 2001 года. В этом случае требуется представить только выписку из похозяйственной книги, выдаваемой сельской управой.

Женщина умышленно ввела в заблуждение свою знакомую и оформила по доверенности от нее земельный участок, который находился в муниципальной собственности, а впоследствии продала его. Для регистрации сделки юрист представила в Россреестр выписку с ложными сведениями, который изготовила специалист Большебрусянской сельской управы. Летом этого года служащая была привлечена к ответственности по уголовной статье «Злоупотребление должностными полномочиями», ей был назначен судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.

По данным следствия, юрист аналогичным способом, используя нотариальные доверенности, оформила в собственность еще пять муниципальных участков.

«Ранее по искам Белоярского межрайонного прокурора из чужого незаконного владения истребованы земельные участки, оформленные на основании выписок из похозяйственной книги, содержащих недостоверные сведения. Земельные участки возвращены в собственность муниципалитета», – сообщили в прокуратуре.

Екатеринбург, служба информации

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