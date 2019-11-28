«Автомобилист» вновь уступил «Барысу» в овертайме

«Автомобилист» во второй раз подряд уступил казахстанскому «Барысу» в дополнительное время. Домашний матч в Екатеринбурге завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Барыс» забросил первую шайбу в концовке первого периода – удачным броском отметился нападающий Аркадий Шестаков. Екатеринбуржцы смогли отыграться только в середине третьей двадцатиминутки благодаря голу защитника Ефима Гуркина. Но и до этого зрителям пришлось попереживать из-за двух отмененных голов, причем в ворота обеих команд. Судьи посчитали, что шайбы были забиты с нарушениями. При равном счете 1:1 команды ушли на овертайм, где активнее действовал «Барыс». Гол Линуса Виделя принес астанинцам победу.

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов на послематчевой пресс-конференции отметил, что в команде настали тяжелые времена – слишком много травмированных игроков. В лазарете находятся Павел Дацюк, Александр Кучерявенко, Виталий Попов и Максим Рассейкин. Сегодня в игре получили повреждения Джефф Плэтт и Андрей Обидин. «Я считаю, что сегодня мы приобрели одно очко. Может, где-то не хватило концентрации в завершении, чуть-чуть свежести. Но команда стойко собирается на каждый матч и сражается, как может», – подвел итоги тренер.

Отвечая на вопросы журналистов о втором кряду домашнем поражении, Андрей Мартемьянов заявил: «Я в начале года сказал, что чемпионат будет сумасшедший. Вы ждете, что «Автомобилист» будет 98 очков набирать за сезон? Да не будет такого. Все спотыкаются, любая команда может обыграть любую другую команду. И то, что вам кажется, что мы стали супер топ-клубом – это неправильно. В чемпионате все грызутся. Прошло полчемпионата, еще ничего не ясно. Что на Западе, что на Востоке идет очень серьезная борьба. Ждать феерии от нас не надо. «Автомобилисту» нужны очки, а каким образом они добыты, это уже другой вопрос».

Напомним, сейчас в активе екатеринбургского клуба 36 очков. «Автомобилист» занимает шестое место в Восточной конференции, находясь в зоне плей-офф.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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