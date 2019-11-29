В Екатеринбурге на пяти улицах запретят парковку

В декабре городской Центр организации движения поставит новые знаки, запрещающие парковку автомобилей, и таблички «Работает эвакуатор». Изменения коснутся сразу нескольких микрорайонов Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, новые знаки появятся на следующих участках:

на улице Чапаева от улицы Тверитина до улицы Большакова;

на улице Щорса от улицы Степана Разина до улицы 8 Марта;

на улице Прониной от дома № 31 до дома № 41;

на улице Новгородцевой во внутриквартальном проезде между домами № 3 и № 3б;

на улице Новгородцевой во внутриквартальном проезде между домами № 7 и № 7б;

на улице Старых Большевиков во внутриквартальном проезде между домами № 3 и № 3а до дома № 3в;

на улице Старых Большевиков во внутриквартальном проезде между домами № 3а и № 3д до дома № 3в.

Знаки будут установлены для увеличения пропускной способности улиц, сообщили в транспортном комитете Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.11.19

Энергетики объяснили, что манит рыбаков на тонкий лед рядом со сбросными каналами ГРЭС. / Депутаты Туринской думы не захотели видеть в кресле мэра коллегу из заксо. / 29 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»