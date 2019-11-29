В Екатеринбурге на пяти улицах запретят парковку

В декабре городской Центр организации движения поставит новые знаки, запрещающие парковку автомобилей, и таблички «Работает эвакуатор». Изменения коснутся сразу нескольких микрорайонов Екатеринбурга.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, новые знаки появятся на следующих участках:
на улице Чапаева от улицы Тверитина до улицы Большакова;
на улице Щорса от улицы Степана Разина до улицы 8 Марта;
на улице Прониной от дома № 31 до дома № 41;
на улице Новгородцевой во внутриквартальном проезде между домами № 3 и № 3б;
на улице Новгородцевой во внутриквартальном проезде между домами № 7 и № 7б;
на улице Старых Большевиков во внутриквартальном проезде между домами № 3 и № 3а до дома № 3в;
на улице Старых Большевиков во внутриквартальном проезде между домами № 3а и № 3д до дома № 3в.
Знаки будут установлены для увеличения пропускной способности улиц, сообщили в транспортном комитете Екатеринбурга.
Екатеринбург, служба информации
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