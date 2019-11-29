Сотрудника Ростехнадзора поймали на взятке. За первую он уже отбывает срок

В Екатеринбурге вынесли приговор экс-сотруднику Уральского управления Ростехнадзора Денису Семашко за получение взятки. Госслужащий при этом уже отбывает наказание за аналогичное преступление, совершенное в Курганской области.

Как рассказали сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в суде удалось доказать причастность Семашко к получению взятки после проверки строительства дороги. Он был проверяющим участка трассы Екатеринбург – Тюмень в Камышловском районе и нашел нарушение, за которое организации должны были выписать административный штраф. Вместо этого он поговорил с главным инженером субподрядчика, они сошлись на сумме в 140 тысяч рублей, которые должны были перечислить на карту матери Семашко. Главный инженер деньги перечислил.

Семашко судили по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие), в значительном размере». При этом по той же статье в июле его осудили в Курганской области – там он «заработал» на проверке АО «Транснефть-Урал». За первое преступление он должен быть отсидеть 3 года и 6 месяцев года. Теперь по совокупности наказания ему назначили 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

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