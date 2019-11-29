Мать убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика задержали, отец – в розыске

В Белоруссии задержали мать 9-летнего мальчика, чье тело вчера утром было обнаружено в Екатеринбурге. По некоторым данным, женщина в прошлом проходила психиатрическое обследование. Отец ребенка находится в розыске. Как сообщает издание «Коммерсант – Урал», в семье еще двое детей, предположительно сейчас они находятся с отцом.

Известно, что мать является гражданкой Белоруссии. Российская сторона сейчас готовит документы для ее экстрадиции. Отец – гражданин России, уроженец Алтайского края.

Вчера в квартире родителей (они снимали жилье в Екатеринбурге) весь день проходили следственные действия. Но правоохранители по-прежнему не дают официальных комментариев. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального СК, информация не разглашается в интересах следствия. СМИ рассказывают подробности преступления со ссылками на собственные источники, но данные разнятся. Так, телеграм-канал Mash сообщил, что ребенок был убит 26 октября, но тело пролежало несколько дней в пакете в подъезде, прежде чем убийцы вынесли его и закопали. Соседи думали, что неприятный запах идет от мусора.

По информации Znak.com, задержанная мать рассказала, что мальчик умер 5 ноября после того, как к нему применил насилие отец. Женщина помогала мужу спрятать тело в лесу.

Неофициально сообщается, что мальчик умер от асфиксии. Выдвинута версия, что отец воспитывал ребенка розгами, а чтобы он не кричал, мужчина заткнул сыну рот кляпом, из-за чего ребенок задохнулся. Следователи также опровергают информацию о том, что семья состояла в религиозной секте. Однако родители действительно было радикальными верующими. Ранее «КП – Урал» сообщала, что во время обысков в квартире была найдена Библия. Предполагается, что ребенка били плетками, чтобы «изгнать из него бесов».

Добавим, что проверку в связи с убийством мальчика проводит свердловский Уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков. В аппарате омбудсмена выясняют, состояла ли семья на учете как неблагополучная.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.11.19

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