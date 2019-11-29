Интерпол и центр «Э» устроили облаву на мигрантов на овощебазе № 4

В Екатеринбурге на овощебазе № 4 и неназванной стройплощадке в Чкаловском районе прошли облавы на нелегалов – проверочные рейды проводили Интерпол, миграционная служба, центр по противодействию экстремизму вместе со спецназом. Силовики искали нарушителей миграционного законодательства. И овощебазу, и стройку окружили, чтобы отрезать пути к отступлению нелегалов. В итоге было поймано 67 человек.

«12 оказались нарушителями. В отношении восьмерых в настоящее время готовятся документы на выдворение за пределы РФ», – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.11.19

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