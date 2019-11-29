В Качканаре открыты два спортивных объекта, построенных при помощи ЕВРАЗа (ФОТО)

Сегодня в Качканаре были торжественно открыты два новых спортивных объекта, построенных при поддержке ЕВРАЗа, – лыжероллерная трасса и физкультурно-спортивный комплекс «ЕВРАЗ Арена Олимп».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», длина новой трассы – более 2 км, здесь уложено новое покрытие, установлено наружное освещение, есть мобильный прокат лыж. Поздравить качканарцев приехали губернатор Евгений Куйвашев, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов и депутат Госдумы, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.

Губернатор поздравил горожан с долгожданным открытием и выразил уверенность, что трасса станет воистину народной и поддержит в качканарцах стремление к здоровому образу жизни. Он поблагодарил ЕВРАЗ и отметил: «Особенно успешно спортивное строительство идет там, где усилия власти поддерживает бизнес. Оба объекта построены благодаря соглашению о сотрудничестве между правительством Свердловской области, администрацией Качканара и компанией ЕВРАЗ», – сказал Куйвашев.

Руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов заявил, что эти два объекта – только начало. «Идет подготовка к строительству Дворца единоборств, проектируется ледовый дворец. Когда мы все вместе, у нас все получается», – подчеркнул Новоженов. По его словам, строительство трассы и «Арены Олимп» обошлось компании в 360 миллионов рублей.

Олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал, что ему было приятно давать какие-то консультации при строительстве трассы, а потом подарил свои собственные лыжи, на которых одерживал победы, юному качканарскому спортсмену Артуру Ибрагимову.

Физкультурно-спортивный комплекс «ЕВРАЗ Арена Олимп» предназначен для занятий футболом, волейболом, баскетболом. Один из залов – многофункциональный, другой – для мини-футбола. Рядом со зданием построены два футбольных поля, большое будет внесено в реестр полей Свердловской области, на которых будут проходить региональные соревнования.

Антон Шипулин признался, что поражен скоростью, с которой был возведен второй объект. «Еще в феврале я был здесь в старом здании, предназначенном под снос. Когда мне сказали, что к концу года здесь будет построен новый комплекс, я не поверил», – рассказал депутат.

Сразу после торжественной церемонии на поле начался первый футбольный матч между двумя детскими командами. Мяч в игру символически вбросил губернатор Евгений Куйвашев.

После этого между ЕВРАЗом и правительством Свердловской области в лице губернатора было подписано соглашение о совместном финансировании создания Центра профессиональных компетенций на базе Качканарского горно-промышленного колледжа, в котором будут оборудованы мастерские и лаборатории для обучения по методике WorldSkills.

Денис Новоженов подчеркнул, что создание такого центра обойдется недешево, но оно того стоит: молодые люди, прошедшие здесь обучение, смогут прийти на предприятия ЕВРАЗа уже подготовленными специалистами, умеющими работать на самом современном оборудовании. Глава Качканара Андрей Ярославцев выразил уверенность: создание центра профессиональных компетенций будет способствовать тому, что молодые люди не будут покидать родной город, а останутся здесь и свяжут с ним свою дальнейшую жизнь.

Качканар, Евгения Вирачева

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