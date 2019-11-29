На 300-летие Екатеринбурга потратят 6,5 млрд рублей

На мероприятия, так или иначе связанные с 300-летием Екатеринбурга, из бюджетов всех уровней будет потрачено около 6,5 млрд рублей, передает корреспондент «Нового Дня». Такая цифра прозвучала сегодня на бюджетных слушаниях в городской думе.

Деньги пойдут не только на собственно празднование, но и на капитальный ремонт и строительство школ в Екатеринбурге, ремонт дорог, реконструкцию театра кукол, строительство музея «Эрмитаж-Урал», благоустройство парков и общественных пространств.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.11.19

В Качканаре открыты два спортивных объекта, построенных при помощи ЕВРАЗа (ФОТО). / Интерпол и центр «Э» устроили облаву на мигрантов на овощебазе № 4. / Винницкого отзывают из ОП РФ, – слух дня. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»