На Урале сняли фильм о жизни охотника манси в уральской тайге (ФОТО, ВИДЕО)

На севере Свердловской области живут представители малочисленного народа манси, их в регионе осталось всего 140 человек. Один из них, Николай Пакин, отстроил дом в тайге, живет вместе с женой. О своем быте он рассказал в фильме УГМК «Земля манси».

Земля манси

Николай Пакин несколько лет работал экскаваторщиком, но, как он говорит, потянуло обратно, в лес. Ему доводилось охотиться на медведей, лосей, кабана. «Зверь крупный бывает, и неделю водит по лесу», – отмечает мужчина.

Рядом с его домом река, вода чистая, он готовится к рыбалке в будущем году. Последние годы жить в лесу пенсионерам стало немного легче. «Очень помогает карьер. И мост нам через речку сделали, и дорогу. Сейчас, можно сказать, цивильно живем, если что-то надо – позвонишь, привезут, отвезут. Вода очень чистая, что в старое время была, такая же и сейчас. Никуда не хочу, у меня тут все есть, тут буду жить до конца», – рассказывает Николай.

Рассказ манси и невероятные кадры уральской тайги смотрите на видео.

Екатеринбург, служба информации

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