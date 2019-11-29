Нацпроект по жилью под угрозой – свердловчане боятся софинансировать путинскую программу

Часть нацпроекта «Жилье и городская среда» в Свердловской области может серьезно просесть из-за изменения условий программы «Формирование комфортной городской среды». Дело в том, что до 2019 года собственники квартир должны были оплачивать 5% от стоимости проекта благоустройства дворов (остальная часть поступала из бюджета). Но со следующего года доля возрастет до 20%, и это может вызвать сложности, поскольку люди не всегда готовы платить.

Областные власти говорят о том, что ничего не изменится. «Мы ожидали серьезного оттока [заявок на участие в программе] с коллегами, но этого не произошло. Плановый показатель у нас не менее 28 дворов, но он будет перевыполнен», – сказал замминистра ЖКХ Андрей Кислицын сегодня в ходе круглого стола по нацпроекту «Комфортная городская среда».

По словам начальника управления ЖКХ администрации Екатеринбурга Александра Брагина, люди готовы участвовать и на условии, что им придется оплатить 20% стоимости работ. «В этом году мы 39 дворовых территорий уже благоустроили, в этом отношении показатель даже лучше, чем в прошлом году, когда мы немножечко задержались. Из них два двора – дополнительные, которые попали в программу в результате экономии средств областного бюджета, они участвовали на других условиях, собственники согласились софинансировать не менее 20%. Так что люди готовы даже на таких условиях участвовать. На 2020 год было подано 42 заявки», – уточнил он.

Однако это не означает, что собственники не передумают, увидев смету. По словам Кислицына, такие случаи уже были, например, сразу три дома в Верхней Пышме отказались от участия в путинской программе уже после того, как их заявки были утверждены в минЖКХ.

У главы комиссии по городскому хозяйству гордумы Екатеринбурга Александра Колесникова не столь оптимистичный взгляд, как у чиновников. Он привел пример с благоустройством двора на улице Седова, который стал первым в Екатеринбурге. «Это был эксперимент, и я сознательно в нем участвовал как директор управляющей компании. Доходило до смешного – вся управляющая компания после работы шла и обходила дома, в них по три большие секции, разговаривала с жильцами, но опыт получился удачный. Сейчас же произошло отторжение, когда жителям говоришь про 20%, но они думают, что их обманывают», – отметил он, добавив, что объем федеральных средств по программе КГС «надо сохранять любыми путями».

При всем этом, в минЖКХ говорят, что программой не охватить все дворы Свердловской области. «Это нереально. В 2017 году министерство провело оценку потребности в том, чтобы все дворы привести в нормативное состояние. Общий объем по состоянию на тот год составил больше 250 млрд рублей», – добавил Кислицын.

Екатеринбург, Елена Сычева

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