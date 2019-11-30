В Екатеринбурге заживо сгорели семь лошадей и шесть собак (ВИДЕО)

В Екатеринбурге накануне ночью произошел пожар на конюшне, которая расположена на ЖБИ. Обошлось без человеческих жертв, но погибло множество животных. Деревянные постройки быстро вспыхнули, лошади и собаки не смогли выбраться.

Прибывшие на место сотрудники пожарной службы довольно быстро справились с огнем, но животных спасти не удалось – при разборе завалов было найдено семь погибших лошадей и шесть собак. Причина пожара устанавливается.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.11.19

Стало известно, кто дал взятку замглавы областного управления СКР. / За крупную взятку задержан первый зам руководителя СКР по Свердловской области. / В дефицитном свердловском бюджете нашлись 500 миллионов на новый зал филармонии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»