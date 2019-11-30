В Екатеринбурге заживо сгорели семь лошадей и шесть собак (ВИДЕО)

В Екатеринбурге накануне ночью произошел пожар на конюшне, которая расположена на ЖБИ. Обошлось без человеческих жертв, но погибло множество животных. Деревянные постройки быстро вспыхнули, лошади и собаки не смогли выбраться.
Прибывшие на место сотрудники пожарной службы довольно быстро справились с огнем, но животных спасти не удалось – при разборе завалов было найдено семь погибших лошадей и шесть собак. Причина пожара устанавливается.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 30.11.19
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