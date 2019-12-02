Коллекторов оштрафовали на 100 тысяч за преследование вдовца

ООО «Национальная служба взыскания» оштрафовано по решению суда на 100 тысяч рублей за телефонное преследование вдовца, супруга которого перед смертью взяла в банке кредит и не успела рассчитаться по нему.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФССП по Свердловской области, к ним обратился мужчина, который пожаловался на настойчивых коллекторов. Он пояснил, что перед смертью его супруга взяла в банке кредит, но ни созаемщиком, ни поручителем при заключении кредитного договора муж не был. С декабря 2018 года ему стали звонить и писать СМС сотрудники «Национальной службы взыскания», требуя вернуть долг покойной жены. Мужчина неоднократно объяснял, что жена умерла, но телефонные звонки и сообщения не прекратились.

В УФССП отметили, что раз мужчина не являлся ни стороной договорных отношений, ни поручителем, коллекторы не имели права требовать у него погасить задолженность. Кроме того, в нарушение федерального закона коллекторы звонили ему более одного раза в сутки, более двух раз в неделю и против его воли. По результатам проведенной проверки ООО «НСВ» привлечено к административной ответственности по статье 14.57 КоАП РФ. Согласно решению суда «Национальная служба взыскания» заплатит штраф в размере 100 тысяч руб.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.12.19

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