Спасатели эвакуировали с Косьвинского камня двух туристов – у одного была сломана нога

Свердловские спасатели накануне эвакуировали с горы Косьвинский камень двух туристов, пославших сигнал о помощи. Один из них сломал ногу, поэтому они не могли спуститься вниз. Мужчины перед походом не зарегистрировались в МЧС.

На помощь туристам выехал поисково-спасательный отряд Карпинска. Поскольку в районе горы была устойчивая мобильная сеть, спасатели могли держать связь с туристами и точно установить их координаты. Поисковый отряд сопровождала скорая помощь, которая ожидала у подножья горы.

Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, в спасательной операции участвовали 13 человек. В воскресенье днем спасатели прибыли в поселок Кытлым, оттуда выдвинулись на снегоходе к Косьвинскому камню, а затем три часа поднимались по горе. Добравшись к месту остановки туристов, спасатели наложили шину пострадавшему и приступили к спуску. В 21:30 все вместе добрались до Кытлыма, где туриста со сломанной ногой осмотрели врачи. Его состояние медики оценили как удовлетворительное.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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