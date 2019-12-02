В Екатеринбурге иномарка сбила пожилого мужчину на пешеходном переходе (ФОТО)

Сегодня утром на улице Машиностроителей автомобиль «Шевроле Реззо» сбил 73-летнего пешехода, который переходил дорогу на красный свет. Пожилой мужчина скончался в машине скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции начали расследование причин аварии.

ДТП случилось в 7:30 на ул. Машиностроителей, 2. Как сообщили в пресс-службе городской ГИБДД, «Шевроле» управлял 37-летний мужчина, его водительский стаж составляет 19 лет. Он пояснил, что, когда проезжал пешеходный переход, на зеленый сигнал светофора, во встречном направлении скопилась пробка, неожиданно из-за машины с левой стороны вышел пешеход. Водитель резко затормозил, но избежать наезда не удалось.

На место происшествия сотрудники полиции произвели замеры и составили процессуальные документы. По итогам расследования будет принято мотивированное решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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