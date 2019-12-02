Бывшая «пельмешка» Михалкова ушла в детский КВН

Бывшая участница популярного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова возвращается в КВН. Как написала актриса в своем инстаграме, речь идет о совместном проекте с АМиК, СТС и Михаилом Галустяном. Михалкова станет ведущей детского КВН.

«К нам приехали сотни суперталантливых, мегасмешных и экстразаводных ребят со всей России. Из мегаполисов, городов и маленьких городочков, из районов, сел и деревенек размером меньше Московского Кремля! Для меня счастье работать с этими юными дарованиями, поддерживать и вдохновлять перед выходом на сцену – возможно, самым главным выходом в их творческой жизни! Дети показывают чистый, свежий юмор: даже я смеялась до слез», – призналась Юлия Михалкова.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 02.12.19

В Гидрометцентре предупредили о сюрпризах погоды в декабре. / В Екатеринбурге иномарка сбила пожилого мужчину на пешеходном переходе (ФОТО). / Спасатели эвакуировали с Косьвинского камня двух туристов – у одного была сломана нога. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»