Мошенники выдавали себя за обманутых дольщиков

В Свердловской области возбуждено уголовное дело против мошенников, которые выдавали себя за обманутых дольщиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облпрокуратуры, речь идет о недостроях в Арамили и в поселке Светлом. Строительство многоквартирных домов № 6 по ул. Текстильщиков и № 124 по ул. Рабочая в Арамили, а также домов под номерами 8/3, 12, 40, 43 в поселке Светлом было начато ООО «Лоджик-Девелопмент» и ООО ИГК «Лоджик-Девелопмент». Однако справиться с поставленной задачей застройщик не смог – в 2017 году строительство объектов было приостановлено, обязательства перед гражданами выполнены не были, деньги, потраченные на квартиры, также возвращены не были. По факту хищения денег было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы-застройщика Захара Ивачева по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Обвинительное заключение по данному делу утверждено прокуратурой области в октябре 2018 года, но Ивачев наказание не отбывает, поскольку находится в международном розыске.

В 2017 году недострои в Арамили и поселке Светлом были включены в план-график («дорожную карту») Свердловской области по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. По итогам в декабре 2018 года в эксплуатацию привлеченным застройщиком «ТЭН» были введены два многоквартирных жилых дома по ул. Текстильщиков, 6, и пос. Светлый, 8/3.

Доделывать брошенные дома № 124 по ул. Рабочая в Арамили, № 12, 40, 43 в Светлом взялась АО «Корпорация «Атомстройкомплекс». Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, зафиксированы обращения в «АСК» лиц, которые не имеют право на получение компенсации или жилья, та как они не являются обманутыми дольщиками.

По материалам проверки, проведенной прокуратурой области, ОП № 6 СУ УМВД России по г. Екатеринбургу, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 02.12.19

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