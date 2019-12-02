У «Газпромбанка» повис интернет-банк

Клиенты жалуются, что у «Газпромбанка» сбоит интернет-банк.

В частности, речь идет о том, что система то не дает зайти в интернет-банк, то не подгружает счета или карты пользователя. «Интернет-банк не работает уже почти час, он то не открывается, то открывается, но не дает зайти в разделы, например, в «Кредиты», то перестает работать», – жалуются пользователи.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 02.12.19

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