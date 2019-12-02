Заксо упразднит две деревни и уточнит границы двух городов

На ближайшем пленарном заседании 10 декабря заксобрание упразднит два населенных пункта, где теперь уже никто не живет, и уточнит границы Екатеринбурга и Невьянска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, координаты границ Екатеринбурга уточняются в связи с его развитием: для быстро растущего областного центра это актуальная тема. Увеличится и площадь Невьянска: к нему предлагается присоединить поселок Холмистый, на территории которого находится 22 земельных участка для индивидуальной жилой застройки.

Законопроект о преобразовании Невьянского района включает также предложение об упразднении поселка Плотина, где больше никто не живет. Дума Таборинского сельского поселения вышла с инициативой об упразднении деревни Антоновка, которая тоже опустела.

Екатеринбург, служба информации

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