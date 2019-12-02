Свердловский медиаменеджер пытается отсудить у епархии 90 тысяч за нарушение авторских прав

Свердловский медиаменеджер Александр Арцыбашев, который владеет холдингом «ВК-Медиа» (работает, в основном, на севере региона в таких городах, как Североуральск, Карпинск, Серов, и т.д.) пытается отсудить деньги у представителей Русской православной церкви, а именно – у Каменской епархии. Соответствующий иск медиахолдинг подал в Арбитражный суд Свердловской области.

Речь идет о нарушении авторских прав – по всей видимости, Каменская епархия использовала на одном из своих сайтов фотографии, исключительное право на воспроизведение которых принадлежит «ВК-медиа». Истец просит взыскать с ответчика 90 тысяч рублей компенсации за неправомерное использование объектов авторского права и нарушение исключительных прав правообладателя, а также 492 рубля.

Отметим, что судебное разбирательство дела назначено на 24 декабря 2019 в Арбитражном суде Свердловской области.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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