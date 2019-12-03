Уральского бизнесмена будут судить за вывод из России почти 65 миллионов

В Екатеринбурге передано в суд дело о репатриации денежных средств. Предприниматель перевел партнеру из Гонконга миллион долларов и не смог вернуть деньги.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, гендиректор компании из Екатеринбурга заключил с компанией из Гонконга контракт на поставку оборудования, перевел деньги, но контрагент свои обязательства не выполнил, не передал товар. Бизнесмен по российскому законодательству должен был вернуть на счет в российском банке деньги, но этого сделать не смог. На 7 июня 2018 года (момент невозвращения) сумма равнялась 64,7 млн рублей. Дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенное в особо крупном размере» передано в суд. По этой статье предприниматель может попасть в колонию на срок до 5 лет.

Добавим, речь идет о бизнесмене родом из поселка Рефтинского, по данным агентства, его фамилия Щербина. Он был гендиректором строительной фирмы в Екатеринбурге, в июне 2018 года ООО прекратило существование (второй компаньон открыл схожую по названию компанию в той же сфере).

Со следующего года в России начнут вступать в силу поправки к закону о валютном контроле, в частности, предполагается отмена требований о репатриации доходов в российской валюте по внешнеторговым контрактам, резидентов освободят от обязанности представлять отчеты по счетам в банках, открытых в странах, которые обмениваются финансовой информацией с Россией и т. д.

Екатеринбург, служба информации

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