Contact, Western Union и «Близко» остановили денежные переводы в Таджикистан

Три системы денежных переводов – «Близко», Contact и Western Union 3 декабря остановили денежные переводы в Таджикистан. Напомним, с 3 декабря Таджикистан перешел на новую систему, которая предполагает проведение расчетов и процессинга по переводам через Нацбанк. К новой системе пока подключились три популярных у населения игрока рынка – «Юнистрим», MoneyGram и «Золотая корона». Но гарантий, что деньги корректно дойдут до адресата и будут им получены, в ближайшие дни никто гарантировать не может.

Как сообщили РИА «Новый День» в колл-центре Western Union, сегодня никаких денежных операций с Таджикистаном совершенно точно проводиться не будет. Более точных данных о том, когда они будут возобновлены, – нет. Пользователям предлагается ориентироваться на сообщения в новостях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в одном из крупных ТЦ Екатеринбурга, в которой работает точка WU наблюдались единичные обращения с вопросами о том, как можно отправить деньги в Таджикистан. Отказ в оказании услуги был встречен с пониманием, говорят операторы.

Отметим, что деньги в Таджикистан из России отправляют в подавляющем большинстве трудовые мигранты. По данным Центробанка, за прошлый год объем денежных переводов без открытия счета превысил 2,5 млрд долларов. За первый квартал текущего года он составил более 450 млн долларов. Для платежных систем это около 100 млн долларов доходов в год.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 03.12.19

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