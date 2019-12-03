В Каменске-Уральском запустили полный цикл обращения с отходами: сбор – сортировка – полигон (ФОТО)

В Каменске-Уральском полностью отказались от помешкового сбора мусора, на всех улицах, включая те, где находятся частные дома, установили контейнеры. Частично – металлические, частично – пластиковые. Кроме того, Каменск-Уральский – пока что один из немногих городов Свердловской области, который поэтапно перешел на полный цикл обращения с твердыми коммунальными отходами в ходе мусорной реформы.

Прежде чем оказаться на полигоне, собранные с контейнерных площадок отходы едут на сортировку, а затем отобранные полезные фракции отправляются на переработку. Правда, пока процент выборки небольшой – около 5,5-6%. «После разгрузки при помощи гидроманипулятора отходы подаются на транспортер, затем на рабочую линию, где сортировщики извлекают все то, что можно подвергнуть рециклингу. «Хвосты» попадают на реверсивный транспортер, а после с помощью мультилифта попадают в контейнеры и вывозятся на полигон. После смены полученное вторсырье размещается в накопителях или уплотняется с помощью гидропрессов, упаковывается и размещается в месте хранения для дальнейшей продажи», – рассказал начальник участка сортировки и переработки отходов Анатолий Шишков.

Сам полигон, куда уезжают те отходы, которые уже не подлежат переработке, собираются модернизировать – на площадке уложат геомембрану, поменяют дренажную систему и инфраструктуру для отвода фильтрационных сточных вод. Как сообщили в пресс-службе администрации Каменска-Уральского, это продлит срок службы полигона еще минимум на 30 лет. «Нам важно понимать, что происходит с тем мусором, который мы ежедневно с вами производим. Мы мешок взяли, отнесли на контейнерную площадку, а куда он идет дальше? Многие зачастую просто не знают. А путь этот достаточно долгий и сложный. И здесь мы видим, что эффективным, безопасным для людей и экологии он может быть только при системной и грамотной организации», – сказал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов в ходе визита в Каменск-Уральский.

Отметим, что город обслуживает регоператор Восточной зоны региона по обращению с ТКО – екатеринбургская «Спецавтобаза». По словам руководителя предприятия Натальи Зубовой, опыт организации работы в Каменске-Уральском стоит транслировать и в других муниципалитетах. «Здесь синхронно действуют и органы местного самоуправления, и местный оператор по транспортировке ТКО – за счет наших слаженных действий происходит поступательная модернизация всей цепочки обращения отходов и налажен замкнутый производственно-финансовый цикл», – отметила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

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