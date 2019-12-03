У каждого жителя России появился персональный кредитный рейтинг

Национальное бюро кредитных историй начало реализацию проекта, который даст возможность любому человеку узнать свой кредитный рейтинг. Одним из партнеров проекта стал СКБ-банк, причем клиенты банка с высоким рейтингом смогут получить пониженный процент по кредиту.

Персональный кредитный рейтинг (ПКР) рассчитывается автоматически на основании информации из кредитной истории заемщика. Узнать его можно будет бесплатно дважды в год на сайте НБКИ. Для заемщиков это весьма полезная информация – можно не только узнать, что о клиенте думают банки, но и получить персональные бонусы от кредитных организаций.

«ПКР – простой и понятный для всех индикатор кредитного качества. Для заемщика это возможность быстро оценить свои шансы на получение кредита и не вникать во все параметры достаточно объемной кредитной истории. Для банка наличие ПКР упрощает оценку заемщика и позволяет сформировать оптимальные кредитные предложения для клиентов с различными уровнями рейтинга. Например, обладателям высокого ПКР СКБ-банк предлагает снижение на 1% базовой ставки по кредиту «Простой и удобный», – рассказал директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка Алексей Луценко.

Помимо бонусов, для клиентов банка правила выдачи кредитов станут более понятными и прозрачными. «Создание максимально понятного заемщику инструмента оценки кредитного качества будет способствовать повышению доверия к рынку розничного кредитования и всей банковской системе страны. По сути, старт проекта ПКР ознаменует собой начало формирования стандартизированной оценки кредитного качества заемщиков. Теперь банки-участники проекта ПКР могут обратить внимание своих клиентов на прозрачность правил, на основании которых принимаются решения о выдаче кредитов. При этом банки также получат возможность эффективного управления входящим потоком заявок за счет поощрения заемщиков с определенными значениями ПКР, т.е. определенного кредитного качества», – отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.12.19

В Каменске-Уральском запустили полный цикл обращения с отходами: сбор – сортировка – полигон (ФОТО). / Сроки реконструкции сквера у оперного театра провалены (ФОТО). / Цуканов напомнил губернаторам – любителям глобальных имиджевых проектов о людских нуждах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»