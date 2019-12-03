«Русал» обязали выплатить компенсацию сотруднику, оглохшему на работе

Работнику Каменск-Уральского металлургического завода выплатят компенсацию за частичную потерю слуха на работе.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе свердловской областной прокуратуры, потерпевший проработал на предприятии, входящем в АО «Русал Урал», более 35 лет. В результате длительного и постоянного воздействия производственного шума заявитель приобрел профессиональное заболевание – двухстороннюю нейросенсорную тугоухость. За утрату слуха мужчине предприятие выплатило единовременное пособие – 10 тысяч рублей. Пострадавшему сумма показалась недостаточной, и за защитой своих прав он обратился в прокуратуру.

В результате по иску прокурора в суде удалось получить еще и право на компенсацию морального вреда, причиненного профессиональным заболеванием, в размере 90 тыс. рублей. «Судебный акт вступил в законную силу», – уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Екатеринбург, Елена Васильева

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